Devletin işletmesinde bulunan İstanbul Boğazı'ndaki köprüler ile bazı otoyolların özelleştirilmesine yönelik süreçte yeni gelişmeler yaşandı. Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği ihaleler öncesinde, yabancı şirketlerin Türk ortaklarla konsorsiyum kurarak teklif vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre, Fransa merkezli altyapı yatırım şirketi Meridiam, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bazı devlet otoyollarının işletme hakları için düzenlenecek ihaleye katılmayı planlıyor.

Şirketin, bu kapsamda Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ile konsorsiyum oluşturmak için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Sektör kaynakları, farklı Türk şirketlerinin de yabancı yatırımcılarla iş birliği yaparak ihaleye girmeye hazırlandığını ifade ediyor.

İHALE SÜRECİNDE SONA GELİNDİ

Özelleştirme hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığı belirtilirken, köprü ve otoyolların dört ayrı paket halinde yatırımcıların karşısına çıkarılması planlanıyor.

Sürecin yönetimi için uluslararası danışmanlık şirketi Ernst & Young yetkilendirildi. Şirketin, potansiyel yatırımcılarla görüşmelerini sürdürdüğü ve ihale öncesi son hazırlıkları yürüttüğü bildirildi.

TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE DE YATIRIMLARI BULUNUYOR

Merkezi Paris'te bulunan Meridiam, Türkiye'de daha önce şehir hastaneleri projelerinde yatırımcı olarak görev aldı. Şirket, bunun yanı sıra ABD'de havaalanı ve otoyol projeleri, Afrika'da güneş enerjisi yatırımları ve Avrupa'da enerji dönüşümü projeleri gibi birçok büyük altyapı yatırımına imza attı.

Kamu-özel iş birliği modeliyle faaliyet gösteren Meridiam'ın dünya genelinde 130'dan fazla altyapı projesinde yatırımı bulunuyor. Paris'in yanı sıra Washington, İstanbul, Dakar, Viyana, Amman, Johannesburg, Addis Ababa, Libreville ve Lüksemburg'da da ofisleri yer alıyor.

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA HANGİ PROJELER YER ALIYOR?

Planlanan özelleştirme sürecinde şu projelerin işletme haklarının yatırımcılara devredilmesi öngörülüyor:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki bazı devlet otoyolları

2013'TEN SONRA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

İstanbul'daki iki boğaz köprüsünün özelleştirilmesi daha önce de gündeme gelmişti. 2013 yılında gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklif 5,7 milyar dolar olmuş, ancak bu rakam yeterli bulunmadığı için ihale iptal edilmişti. Dönemin değerlendirmelerinde, en az 7 milyar dolarlık teklif beklentisi dile getirilmişti.