Dışişleri Bakanlığı, Fransız bayraklı bir geminin Doğu Akdeniz'deki Türk kıta sahanlığında planladığı deniz bilimsel araştırma faaliyetine tepki gösterdi. Bakanlık, faaliyetin Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarında kalan kısmı için gerekli muvafakat sürecinin henüz tamamlanmadığını bildirdi.

Açıklamada, geminin izinsiz kablo döşenmesi amacıyla “gayrihukuki bir deniz bilimsel araştırma faaliyeti” gerçekleştirme niyetinde olduğunun görüldüğü belirtildi. Söz konusu alanın, dış sınırları Türkiye tarafından 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e bildirilen kıta sahanlığı içinde kaldığı kaydedildi.

SEYİR İKAZLARI İPTAL EDİLDİ

Bakanlık, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından bu amaçla yayımlanan seyir ikaz duyurularının yetkisiz olduğunu ve Türkiye tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Geminin planladığı faaliyetin Türk kıta sahanlığında kalan bölümü için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca Türkiye'den muvafakat alınması gerektiğini belirten Bakanlık, açıklamasında şu ifadeye yer verdi:

“Uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarımızı koruma konusundaki kararlılığımız tam olup, bölgede iş birliği, diyalog ve eş güdümü esas alan bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğiz”