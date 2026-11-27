Fransız haber ajansı Agence France-Presse’in (AFP) fotoğraf ve video içeriklerinin paylaşıldığı AFP Forum platformu, siber saldırının ardından geçici olarak erişime kapatıldı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre saldırı, 25 Kasım’ı 26 Kasım’a bağlayan gece gerçekleşti. AFP yönetimi, saldırının AFP Forum’u hedef aldığını bildirdi.
Ajansın açıklamasına göre ekipler, saldırının tespit edilmesinin ardından platformu korumak amacıyla sistemi devre dışı bıraktı. Erişimin tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldığı belirtildi.
Siber saldırıya ilişkin incelemeler sürerken AFP yönetimi, faillerin kimliğine ilişkin henüz bilgi bulunmadığını açıkladı.