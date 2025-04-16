Fransa’da cezaevlerine yönelik saldırı dalgası dün gece yeniden başladı. Fransız terörle mücadele savcılığı, ülkenin güneyindeki Tarascon Cezaevi önünde birkaç aracın ateşe verildiğini ve Aix-Luynes’te bir cezaevi memurunun evinin önünde de benzer bir şekilde araçların yakıldığını söyledi.

Seine-et-Marne bölgesinde ise bir binanın kapısı tahrip edildi. Artık organize terör eylemleri olarak kabul edilen olaylarla ilgili olarak savcılık soruşturma başlattı.

Bu saldırılar önceki iki gecede hedef alınan dokuz cezaevi ve bağlı kurumlardan sonra geldi. Hedefler arasında cezaevi personeline eğitim veren bir okul da bulunuyor.

'DEVLETİ KORKUTAMAYACAKLAR'

Adalet Bakanı Gérald Darmanin, saldırganların devleti sindirmeyi hedeflediğini söyledi. “Devleti korkutmaya çalışan insanlar var. Geri adım atmayacağız. Eğer devlet geri çekilirse, geriye hiçbir şey kalmaz” dedi.

Saldırıların gerçekleştiği bazı yerlerde, duvarların üzerine “DDPF” yazıları bırakıldı. Bu ifadenin Fransız mahkumların haklarını savunduğu iddia edilen sol gruplarla bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

Ancak Darmanin saldırıların otomatik silahlarla cezaevi kapılarına ateş açılması gibi detaylarına dikkat çekerek olayları daha çok organize suç şebekeleriyle ilişkilendirdi.

Darmanin, “Uyuşturucu kaçakçılarına karşı çok sert önlemler alıyoruz. Bazı ülkeler narkobanditliğe teslim oldu. Biz o noktada değiliz ama çok uzağında da sayılmayız” dedi.

UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KIZIŞIYOR

Fransa’da güvenlik güçleri, şu ana kadar dış ülkelerden müdahale ihtimaline dair bir bulguya rastlamadı. Ancak Güney Amerika’dan, Avrupa’ya rekor düzeyde kokain ithalatı ülkedeki uyuşturucu piyasasını dönüştürdü.

Marsilya gibi şehirlerden taşraya yayılan çeteler, küçük kasabalarda daha önce görülmeyen şiddet olaylarına neden oluyor. Fransa’da el konulan kokain miktarı rekor kırsa da çeteler bu süreçte büyük kazançlar elde ediyor.

Bu konuda eyleme geçen Fransa, yaklaşık 100 uyuşturucu çetesi liderini, yaklaşık 1 yıl süren bir çabanın ardından yakalayarak cezaevine gönderdi. Hapishanelere yapılan saldırılar ise, bu tutuklamalardan sonra başladı.