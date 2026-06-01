Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Donanmasının Atlantik Okyanusu'ndaki uluslararası sularda Rusya'dan yola çıkan "Tagor" adlı yaptırımlı petrol tankerine müdahale ettiğini duyurdu.

Macron, X hesabından yaptığı açıklamada "İngiltere dahil birçok ortağın desteğiyle ve deniz hukukuna tam uyum içerisinde gerçekleştirildiğini" söyledi.

X hesabından operasyonun görüntülerini paylaşan Macron, "Dün sabah Fransız Donanması Rusya'dan yola çıkan ve uluslararası yaptırım altında olan Tagor adlı bir başka petrol tankerine daha çıkarma yaptı; kararlılığımız sarsılmaz ve mutlaktır" dedi.

Videoda helikopterle gemilere inen Fransız askerlerinin güverteyi hızla ele geçirdiği görüldü. Ele geçirilen tankerin nereye çekildiği bilinmiyor.

Gemilerin uluslararası yaptırımları baypas etmesinin ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı dört yılı aşkın süredir yürüttüğü savaşı finanse etmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Macron, en temel seyir kurallarını bile hiçe sayan bu tankerlerin çevreye ve herkesin güvenliğine büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

RUSYA'NIN GÖLGE FİLOSU

Avrupa ülkeleri son 6 aydır yaptırım altındaki Rus tankerlerini hedef alıyor. Rusya'nın 'gölge filosu' olarak anılan bu tankerler, yaptırım altındaki Rus petrolünü gizlice 3. ülkelere taşımak için kullanılıyor.

Bu tankerlerin hiçbiri Rusya bayrağı taşımıyor. Malta, Palau ve Vanatau gibi ülkelerin bayraklarıyla işletiliyor.

Gölge filo gemilerinin bağlı oldukları Rus sermayesi ile kurulan şirketler ise Çin, Suudi Arabistan ve Irak gibi ülkelerde kuruluyor.

Avrupalı yetkililerin gemilerin uğradıkları limanları tespit ederek bu gemilerin Rus gölge filosuna bağlı olduğunu saptıyor ve bu gemilere yaptırım uyguluyor. Bunun üzerine AB'nin hedef oluyor.

Rusya, nadiren de olsa bu gemilere sahip çıkıyor. Nisan ayında İngiliz donanması tarafından takip edilen bir gemi Rus savaş gemileri tarafından korunmuştu.