OYAK ve Renault Group ortaklığıyla açıklanan 400 milyon Euro’luk dev yatırım hamlesinin dördüncü ve son halkası olan Dacia Striker, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen lansmanla dünyaya tanıtıldı.

Renault Duster, Yeni Clio ve Boreal adımlarının ardından küresel sahneye çıkan Striker, markanın 2030 stratejik büyüme planının en kritik adımlarından biri olarak konumlandırılıyor.

TÜRKİYE MARKANIN TEK KÜRESEL ÜRETİM MERKEZİ OLUYOR

Yeni modelin duyurusuyla birlikte Türkiye otomotiv sanayisi için de tarihi bir adım atıldı. Dacia Striker, dünyada sadece Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek. Türkiye’nin dünyadaki tek üretim merkezi olmasıyla birlikte Striker, Dacia’nın Türkiye’de yerli olarak ürettiği ilk otomobil unvanını alacak ve buradan tüm dünyaya ihraç edilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, bu projenin Dacia’yı Türkiye’de sadece ithalata dayalı bir markadan yerel üretim gücüne sahip stratejik bir oyuncuya dönüştürdüğünü belirtti. MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu ise Striker’ın marka için yepyeni müşteri kitlelerine ulaşmada ve pazar payını artırmada kilit rol oynayacağını vurguladı.

Modelin üretiminde kullanılan hibrit motor teknolojisinin merkezinde, yine Bursa'daki fabrikada Oyak Horse tarafından üretilerek ihraç edilen HR18 hibrit motor yer alıyor. Yüzde 40’ın üzerinde gerçekleşecek yerlilik oranı sayesinde araç, Türkiye iç pazarında önemli bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) avantajı elde edecek.

Dacia Striker, 2026 yılının Aralık ayında Türkiye’de satışa sunulmaya hazırlanıyor.