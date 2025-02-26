Bazı Fransız peynirlerinde E. coli bakterisi tespit edildi. Bu bakteriler, ciddi mide ve bağırsak hastalıklarına neden olabilirken özellikle çocuklarda böbrek komplikasyonlarına yol açabilir. Artı49'un haberine göre, Fromagerie Jean Perrin adlı Fransız üretici, bazı peynirlerdeki kontaminasyon nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma süreci başlattığını duyurdu. E. coli bakterisi, tüketildikten sonra birkaç gün içinde ateş, ishal ve hatta kanlı dışkı gibi belirtilere yol açabiliyor. En kötü durumlarda, çocuklarda böbrek yetmezliği gibi hayatı tehdit eden sağlık sorunlarına yol açabilir.

GERİ ÇAĞRILAN PEYNİRLER

Morbier Çeşitleri:

Morbier Jean Perrin AOP – MHD: 08/02/2025, 15/02/2025, 22/02/2025, 01/03/2025, 15/03/2025, 22/03/2025, 29/03/2025

Morbier Tradition Emotion 180g – MHD: 06/02/2025, 21/02/2025, 23/02/2025, 26/02/2025, 07/03/2025, 21/03/2025, 02/04/2025, 13/04/2025, 20/04/2025

Morbier AOP 125g – MHD: 22/02/2025, 08/02/2025, 22/03/2025

Raclette Çeşitleri:

Raclette-Teller Bünderfleisch – MHD: 16/04/2025

Raclette-Teller Rohmilch 540g – MHD: 11/02/2025, 26/03/2025, 02/04/2025, 09/04/2025, 16/04/2025, 22/04/2025

Raclette-Teller N/Pf/Se 540g – MHD: 16/04/2025, 02/04/2025, 26/03/2025, 11/02/2025

Diğer Riskli Peynirler:

Assiette nature Morbier moutarde – MHD: 26/03/2025

PEYNİR TABAĞI ÜRÜNLERİ DE RSİKLİ

Peynir tabağı ürünlerinden bazıları da bakteriden etkilenmiş durumda. Bunlar arasında şunlar bulunuyor:

Käseplatte Europa – MHD: 30/12/2024, 06/01/2025, 20/01/2025, 02/02/2025, 03/01/2025, 10/01/2025, 27/01/2025

Käseplatte Plateau Saison – MHD: 01/01/2025, 05/01/2025, 08/01/2025, 12/01/2025

Käseplatte Sortiment Delta Fleisch Nr. 1 – MHD: 01/01/2025, 26/01/2025, 19/02/2025, 26/02/2025, 05/01/2025, 05/02/2025, 23/02/2025

Käseplatte Plateau AOC Delta Fleisch – MHD: 29/12/2024, 05/01/2025, 08/01/2025, 12/01/2025, 29/01/2025, 05/02/2025

Öte yandan bu peynirlerden satın aldıysanız mağazanıza iade etmeniz öneriliyor. Ürünleri fiş olmadam geri verebilir ve iade alabilirsiniz. Eğer bu peynirlerden tükettikten sonra karın ağrısı, ishal veya kanlı dışkı gibi belirtiler yaşarsanız, vakit kaybetmeden bir doktora başvurmanız gerekmektedir.