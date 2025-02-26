Bazı Fransız peynirlerinde E. coli bakterisi tespit edildi. Bu bakteriler, ciddi mide ve bağırsak hastalıklarına neden olabilirken özellikle çocuklarda böbrek komplikasyonlarına yol açabilir. Artı49'un haberine göre, Fromagerie Jean Perrin adlı Fransız üretici, bazı peynirlerdeki kontaminasyon nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma süreci başlattığını duyurdu. E. coli bakterisi, tüketildikten sonra birkaç gün içinde ateş, ishal ve hatta kanlı dışkı gibi belirtilere yol açabiliyor. En kötü durumlarda, çocuklarda böbrek yetmezliği gibi hayatı tehdit eden sağlık sorunlarına yol açabilir.
GERİ ÇAĞRILAN PEYNİRLER
Morbier Çeşitleri:
- Morbier Jean Perrin AOP – MHD: 08/02/2025, 15/02/2025, 22/02/2025, 01/03/2025, 15/03/2025, 22/03/2025, 29/03/2025
- Morbier Tradition Emotion 180g – MHD: 06/02/2025, 21/02/2025, 23/02/2025, 26/02/2025, 07/03/2025, 21/03/2025, 02/04/2025, 13/04/2025, 20/04/2025
- Morbier AOP 125g – MHD: 22/02/2025, 08/02/2025, 22/03/2025
Raclette Çeşitleri:
- Raclette-Teller Bünderfleisch – MHD: 16/04/2025
- Raclette-Teller Rohmilch 540g – MHD: 11/02/2025, 26/03/2025, 02/04/2025, 09/04/2025, 16/04/2025, 22/04/2025
- Raclette-Teller N/Pf/Se 540g – MHD: 16/04/2025, 02/04/2025, 26/03/2025, 11/02/2025
Diğer Riskli Peynirler:
- Assiette nature Morbier moutarde – MHD: 26/03/2025
PEYNİR TABAĞI ÜRÜNLERİ DE RSİKLİ
Peynir tabağı ürünlerinden bazıları da bakteriden etkilenmiş durumda. Bunlar arasında şunlar bulunuyor:
- Käseplatte Europa – MHD: 30/12/2024, 06/01/2025, 20/01/2025, 02/02/2025, 03/01/2025, 10/01/2025, 27/01/2025
- Käseplatte Plateau Saison – MHD: 01/01/2025, 05/01/2025, 08/01/2025, 12/01/2025
- Käseplatte Sortiment Delta Fleisch Nr. 1 – MHD: 01/01/2025, 26/01/2025, 19/02/2025, 26/02/2025, 05/01/2025, 05/02/2025, 23/02/2025
- Käseplatte Plateau AOC Delta Fleisch – MHD: 29/12/2024, 05/01/2025, 08/01/2025, 12/01/2025, 29/01/2025, 05/02/2025
Öte yandan bu peynirlerden satın aldıysanız mağazanıza iade etmeniz öneriliyor. Ürünleri fiş olmadam geri verebilir ve iade alabilirsiniz. Eğer bu peynirlerden tükettikten sonra karın ağrısı, ishal veya kanlı dışkı gibi belirtiler yaşarsanız, vakit kaybetmeden bir doktora başvurmanız gerekmektedir.