Yaşamlarını Londra'da sürdüren emlak ve gayrimenkul dünyasının tanınan isimlerinden Dikran Masis ile iç mimar eşi Yasemin Masis, 17. evlilik yıldönümlerini özel bir tatille kutladı. Yoğun iş temposu arasında eşine sürpriz hazırlayan Dikran Masis, yıldönümleri için Fransız Rivierası'nı tercih etti.

Çift, Cap d'Antibes'in ucunda yer alan dünyaca ünlü Hotel du Cap-Eden-Roc'ta baş başa romantik bir kutlama gerçekleştiriyor. Masis çifti, bu özel anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşırken dostlarından da çok sayıda tebrik mesajı aldı.

17. EVLİLİK YILDÖNÜMLERİNİ LÜKS OTELDE KUTLUYORLAR

Dikran Masis, 17. evlilik yıldönümleri için eşi Yasemin Masis'e unutulmayacak bir sürpriz hazırladı. Çift, Fransız Rivierası'nın en özel noktalarından Cap d'Antibes'te bulunan Hotel du Cap-Eden-Roc'ta konaklıyor.

Tarihi ve lüks atmosferiyle öne çıkan otel, yıllardır dünyaca ünlü isimlerin de uğrak noktaları arasında bulunuyor.

HEMİNGWAY VE PİCASSO'NUN DA UĞRAK NOKTASIYDI

1889 yılında otele dönüştürülen Hotel du Cap-Eden-Roc, yıllar içinde sanat ve edebiyat dünyasından pek çok ünlü ismi ağırladı.

Ernest Hemingway ve Pablo Picasso gibi dünyaca ünlü isimlerin de tercih ettiği otel, Fransız Rivierası'nın simge adreslerinden biri olarak biliniyor.

GECELİK FİYATI 8 BİN 400 EURO'YA KADAR ÇIKIYOR

Masis çiftinin yıldönümü için tercih ettiği otelde konaklama fiyatları da dikkat çekiyor. Seçilen oda ve manzaraya göre gecelik fiyatların 3.600 Euro ile 8.400 Euro arasında değiştiği belirtiliyor.

Bu da çiftin 17. evlilik yıldönümü için seçtiği adresin neden lüksüyle öne çıktığını gözler önüne seriyor.

MUTLU ANLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Dikran ve Yasemin Masis, Fransız Rivierası'ndaki kutlamalarından kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çiftin romantik anlarını takipçileriyle paylaşmasının ardından dostları da yıldönümlerini kutlayan mesajlar gönderdi.