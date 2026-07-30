Fransız altyapı yatırımcısı Meridiam SAS ile kamudan aldığı ihalelerle bilinen Makyol İnşaat, Süleyman Demirel ve Turgut Özal’ın başbakanlık dönemlerinde inşa edilen köprülerin özelleştirilmesiyle ilgileniyor. ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’e göre Meridiam-Makyol konsorsiyumunun yanı sıra ihaleye girmek isteyen diğer Türk şirketleri de yabancı firmalarla görüşüyor.

HASTANELERİ VAR

Haberde bahsedilen Meridiam, daha önce Türkiye’deki hastane yatırımlarıyla gündem olmuştu. Şirketin; Gaziantep, Adana, Yozgat, Elazığ ve Bursa’daki hastane ve sağlık tesislerinde ortaklığı bulunuyor. Makyol İnşaat ise 2018-2025 yılları arasında kamudan 29 milyar liralık ihale aldı. Diğer yandan köprü ve otoyolların özelleştirilmesinde Fransızların yanı sıra İngiltere, ABD ve Kanada merkezli şirketler de bulunuyor. Özelleştirme süreci için İngiltere merkezli danışmanlık firması Ernst&Young’a yetki verilirken teknik fizibilite çalışmalarını Amerika-Kanadalı BTY Construction şirketi yapıyor. Köprülerin özelleştirilmesinin 5.5 milyar dolarlık rant yaratacağı belirtiliyor.

Erdoğan ‘Vatana ihanet olur’ demişti

İktidar, 2013’te olduğu gibi köprü ve otoyolları bütün ve blok olarak özelleştirme planını değerlendiriyor. O dönemki ihalede 5.7 milyar dolarlık teklif verilmiş, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan 7 milyar doların altındaki bir satışın ‘vatana ihanet’ olacağını söyleyerek karşı çıkmıştı.