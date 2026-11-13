UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında 15 Kasım Pazar günü Türkiye'yi ağırlayacak Fransa Milli Takımı'nda Dayot Upamecano kadrodan çıkarıldı. 28 yaşındaki savunma oyuncusu, A Milli Takım'a karşı forma giyemeyecek.
Fransa Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada Upamecano'nun kamptan ayrılıp Münih'e dönmek için teknik direktör Zinedine Zidane'dan izin aldığını bildirdi. Federasyon, kararın kişisel nedenlerden kaynaklandığını belirtti.
Bayern Münih'te forma giyen Upamecano, bir gün önce Fransa'nın İtalya'ya 3-1 yenildiği Uluslar Ligi maçında 90 dakika sahada kalmıştı.