Küresel iklim kriziyle birlikte tüm Avrupa tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Fransa'da termometreler 30°C'yi (hissedilen sıcaklık endeksine göre çok daha yüksek) göstererek rekor tazeledi. Vatandaşlar bu bunaltıcı sıcaklarla baş etmenin yollarını ararken, eski bir gelenek yeniden gündemine oturdu.

Sortiraparis.com'un aktardığına göre; Fransızlar evlerini serinletmek için "Meudon Beyazı" adı verilen ucuz ve tamamen doğal bir maddeyi kapış kapış satmaya başladı.

Nedir bu "Meudon Beyazı" ve evleri nasıl serinletiyor?

Meudon, Paris yakınlarında bulunan ve 20. yüzyılın başlarına kadar yüksek kaliteli tebeşir yataklarıyla ünlü küçük bir Fransız kasabasıdır. Bugün ocaklar kapalı olsa da, esas olarak saf kalsiyum karbonat ve az miktarda kilden oluşan bu ince beyaz toz, Fransız evlerinin kurtarıcısı oldu.

Yöntemin çalışma prensibi tamamen basit ve kusursuz bir fizik kuralına dayanıyor: Güneş ışığının maksimum oranda geri yansıtılması.

Bir miktar Meudon beyazı tozunu suyla karıştırarak boza kıvamına getiriyorlar, bu karışımı pencerelerin dış cam yüzeyine ince bir katman halinde sürüyorlar. Kuruyan bu hafif ve beyaz katman, güneşten gelen kavurucu ışık ve ısı miktarını doğrudan dışarı yansıtarak binanın içeri girmesini engeliyor.

Bu yöntem aslında dünya genelinde seracılıkta bitkileri aşırı sıcaktan korumak için yıllardır kullanılıyor. Dairelerde ve müstakil evlerde uygulandığında ise odaların ısınma hızını ciddi oranda yavaşlatıyor.

Tam 3 İla 7 derece arasında düşüş sağlıyor

Uzmanlar, bu yöntemin etkinliğinin pencerelerin konumuna ve binanın yalıtım kalitesine göre değiştiğini belirtiyor, ancak yapılan testler ve Fransız kaynaklarının aktardığı veriler, doğru bir uygulamayla oda sıcaklığının 3 °C ila 7 °C arasında net bir şekilde düştüğünü kanıtlıyor. En güzel tarafı ise, sıcak hava dalgası sona erdiğinde bu beyaz kaplamanın sadece su ve bez yardımıyla camdan saniyeler içinde, hiçbir leke bırakmadan temizlenebilmesi.

Türkiye'de nasıl bulunur?

Klima sistemlerine bütçe dostu ve çevreci bir alternatif olan bu hammadde, Türkiye'de ve diğer ülkelerde "teknik tebeşir", "toz tebeşir" veya doğrudan "kalsiyum karbonat (kalsit tozu)" adıyla satılıyor. İnternet üzerinden, kimya mağazalarından, yapı marketlerden veya büyük aktarlardan oldukça komik fiyatlara temin edilebiliyor.

Evinizi yüksek elektrik faturalarından korurken, doğanın gücüyle serinletmek istiyorsanız bu yaz pencerelerinize bir şans verebilirsiniz.