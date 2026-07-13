Yaz aylarının vazgeçilmez yemeği biber dolmasını hepimiz çok severiz. Mutfağın dünyaca ünlü ustaları Fransızlar, bizim alışık olduğumuz dolma tarifini tamamen değiştirdi. Biz dolmayı genellikle tencerede, bol salçalı suyun içinde pişirirken; Fransızlar dolmayı fırına atıyor.

Fransız usulü bu dolmanın en büyük sırrı ise iç harcının kurumasını engelleyen ve dolmayı pamuk gibi yumuşacık yapan süte batırılmış bayat ekmekler...

İç harcı için:

450 gram karışık kıyma (Dileyen sadece dana kıyma da kullanabilir)

2 dilim bayat ekmek (Küp küp doğranmış)

Yarım çay bardağı süt (Ekmeği ıslatmak için)

1 küçük kırmızı soğan ve 2 diş sarımsak

Birer tutam taze maydanoz, kekik ve karabiber, tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı

Sosu ve biberler için:

12 adet küçük tatlı biber (Ya da 6 adet büyük dolmalık biber)

Yarım çay bardağı domates püresi

Yarım çay bardağı su

1 adet küçük kırmızı soğan ve 1 diş sarımsak

1 adet defne yaprağı, tuz, karabiber ve biraz kekik

Adım adım fransız dolması

İlk olarak doğradığınız bayat ekmekleri sütün içine atın ve yumuşamasını bekleyin. Ekmekler sütü çekince; kıymayı, incecik doğranmış soğanı, sarımsağı, maydanozu, yağı ve baharatları ekleyip elinizle güzelce yoğurun.

Biberleri yıkayın. Üst kısımlarını kapak gibi kesin ama atmayın, kenara ayırın. İçindeki çekirdekleri temizleyin ve hazırladığınız kıymalı harcı biberlerin içine doldurup kapaklarını kapatın.

Bir kasede domates püresini, suyu, minik minik doğranmış soğan ve sarımsağı karıştırın. Baharatları ve defne yaprağını da ekleyin. Biberleri fırın tepsisine dizin ve bu sosu üzerlerine dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Eğer büyük dolmalık biber kullandıysanız, etin iyice pişmesi için süreyi biraz daha uzatabilirsiniz.

Şefin gizli notu: "Peynir dokunuşu"

Bu yemeği tam bir Fransız efsanesine dönüştürmek isterseniz, kıymalı harcın içine 50 gram kadar kaşar veya rende peynir ekleyebilirsiniz. Peynir fırında eridikçe dolmanın içi krem gibi yumuşacık olacaktır. Ayrıca dolmanın fırından çıkmasına 5 dakika kala üzerlerine de bolca kaşar peyniri serperseniz, dolmalarınızın üzeri altın sarısı gibi kızarır ve nar gibi görünür.