

2026 yazında Avrupa, peş peşe gelen sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya. Fransa’da sıcaklıkların 35-40 derece aralığına çıkması beklenirken, Avrupa’nın orta ve doğu kesimlerinde de 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar kaydedildi. Slovakya’da 42,2 dereceye ulaşan sıcaklıklar ölçülürken, İtalya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve çevre ülkelerde de aşırı sıcaklara karşı uyarılar yapılıyor.

Bu durum, klima kullanımının yanı sıra evleri elektrik harcamadan serin tutabilecek yöntemlere olan ilgiyi de artırıyor.

FRANSA'DA ESKİ BİR YÖNTEM YENİDEN POPÜLER OLDU

Fransa’da son sıcak hava dalgalarıyla birlikte “Blanc de Meudon” adı verilen ince beyaz tebeşir tozu yeniden gündeme geldi. Büyük oranda kalsiyum karbonattan oluşan bu malzeme, geçmişte boya ve temizlik amacıyla kullanılıyordu.

Bugün ise farklı bir amaçla değerlendiriliyor. Toz suyla karıştırılarak özellikle evlerin ve bazı okulların pencerelerinin dış yüzeylerine uygulanıyor. Pencerede oluşan beyaz tabaka, güneş ışığının ve buna bağlı ısı kazancının bir bölümünü azaltmayı amaçlıyor.

KLİMA YERİNE DOĞAL SERİNLETME YÖNTEMİ

Yöntemin temelinde oldukça basit bir fizik kuralı bulunuyor: Beyaz yüzeyler güneş ışığının önemli bölümünü yansıtıyor. Böylece camın doğrudan güneş altında aşırı ısınmasının ve iç mekâna ısı aktarımının azaltılması hedefleniyor.

Fransa’da bu yöntem sosyal medyada ve basında özellikle kliması bulunmayan veya klima kullanımını azaltmak isteyen ev sahipleri arasında yayılmaya başladı.

Bazı haberlerde Blanc de Meudon uygulamasının iç ortam sıcaklığını 7 dereceye kadar azaltabileceği öne sürülüyor. Ancak bu rakamın her ev ve her koşul için geçerli sabit bir değer olmadığı, etkinin binanın yönüne, camlara gelen güneş miktarına, yalıtıma ve havalandırmaya göre değişebileceği belirtiliyor.

SADECE FRANSA DEĞİL, AVRUPA'NIN SICAK GÜNDEMİ

Avrupa'da sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle birlikte güneşten korunma ve pasif soğutma yöntemleri daha fazla önem kazanmaya başladı. Fransa'daki Blanc de Meudon uygulaması da bu arayışın dikkat çeken örneklerinden biri haline geldi.

Özellikle elektrik tüketimini artırmadan evlerin güneşten aldığı ısıyı azaltmaya yönelik çözümler, sıcak hava dalgalarının daha sık yaşandığı Avrupa ülkelerinde yeniden tartışılıyor.

Uzmanların dikkat çektiği temel nokta ise yalnızca klimaya yönelmek yerine güneşi eve almamak, gündüz saatlerinde pencereleri kapalı tutmak, dış gölgeleme kullanmak ve geceleri uygun havalandırma yapmak gibi yöntemlerin birlikte uygulanması.