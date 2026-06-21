Fransa’nın başkenti Paris’te, ırkçılık ve her türlü ayrımcılığa karşı geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Saint-Denis ve Pierrefitte-sur-Seine Belediye Başkanı Bally Bagayoko’nun çağrısıyla toplanan binlerce kişi, yerel saatle 14.00’te Barbes metro istasyonu yakınında bir araya geldi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle kentte kırmızı alarm uygulanmasına rağmen göstericiler, tarihi Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyüş düzenledi. Katılımcılar, ellerinde "Bir çocuk ırkçı doğmaz, ırkçı olmayı öğrenir" yazılı pankartların yanı sıra Fransa ve Filistin bayrakları taşıdı. Yürüyüş boyunca faşizm karşıtı sloganlar atılırken, ülkede güç kazanan aşırı sağ hareketlere yönelik tepkiler de dile getirildi.

Yüksek sıcaklık nedeniyle bazı göstericilerin şemsiye, yelpaze ve başlarına sardıkları havlularla yürüyüşe katıldığı görüldü.

Eyleme, Belediye Başkanı Bally Bagayoko’nun yanı sıra Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekilleri Aymeric Caron ve Ersilia Soudais ile polis şiddetine karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan Assa Traore de destek verdi.

Öte yandan Boyun Eğmeyen Fransa Partisi, Müzik Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda akşam saatlerinde ırkçılık karşıtı bir konser düzenleyeceğini duyurdu.