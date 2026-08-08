Fransa'da son dönemde yeniden gündeme gelen yöntem, pencerelerin dış yüzeyine doğal bir beyaz madde uygulanmasına dayanıyor. İlk bakışta sıradan bir boya gibi görünen bu uygulamanın arkasında ise güneş ışığını geri yansıtma prensibi bulunuyor.

Fransızların kullandığı maddenin adı ise Meudon Beyazı.

Pencereye sürülüyor, güneş ışığını geri yansıtıyor

Sortiraparis.com'un aktardığına göre Meudon Beyazı, özellikle sıcak hava dalgalarında evlerin aşırı ısınmasını önlemek amacıyla yeniden kullanılmaya başlandı.

Paris yakınlarındaki Meudon bölgesinden adını alan bu ince beyaz toz, esas olarak kalsiyum karbonattan oluşuyor. Geçmişte farklı temizlik ve dekorasyon uygulamalarında kullanılan madde, bugün ise güneş ışığının etkisini azaltmak amacıyla pencerelerde değerlendiriliyor.

Uygulama oldukça basit.

Meudon Beyazı suyla karıştırılarak yoğun bir kıvama getiriliyor. Ardından karışım, pencerenin dış yüzeyine ince bir tabaka halinde uygulanıyor.

Kuruyan beyaz tabaka, güneş ışığının önemli bölümünü geri yansıtıyor. Böylece özellikle doğrudan güneş alan camlardan içeri giren güneş enerjisinin azalması ve odaların daha yavaş ısınması hedefleniyor.

Buradaki temel fikir aslında oldukça eski: Açık renkli yüzeyler güneş ışığını koyu yüzeylere göre daha fazla yansıtıyor.

Aynı yöntem seralarda da kullanılıyor

Bu uygulama yalnızca evlerle sınırlı değil.

Benzer şekilde beyazlatma uygulamaları, aşırı sıcak dönemlerinde seralarda güneş ışığının yoğunluğunu azaltmak amacıyla da kullanılıyor. Özellikle yaz aylarında bitkilerin aşırı ısınmasını önlemek için seraların dış yüzeylerine yansıtıcı malzemeler uygulanabiliyor.

Evlerde ise amaç, güneşten gelen ısının iç mekâna ulaşmasını azaltmak.

Yöntemin en önemli avantajlarından biri de uygulamanın kalıcı olmaması. Sıcak hava dalgası sona erdiğinde pencere yüzeyindeki kaplama temizlenebiliyor.

Odayı gerçekten 3-7 derece soğutuyor mu?

Bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı bulunuyor.

Meudon Beyazı uygulamasının sağlayacağı sıcaklık farkı her evde aynı olmayacaktır. Pencerenin hangi yöne baktığı, gün boyunca ne kadar doğrudan güneş aldığı, camın özellikleri, perde kullanımı ve binanın yalıtımı sonucu doğrudan etkileyebilir.

Türkiye'de farklı isimlerle satılıyor

Fransa'da Meudon Beyazı olarak bilinen ürünün Türkiye'de aynı isimle bulunması şart değil.

Benzer ürünler teknik tebeşir, toz tebeşir veya kalsiyum karbonat adıyla satılabiliyor. Burada önemli bir ayrıntı var: Her kalsiyum karbonat ürünü pencereye uygulanmaya uygun olmayabilir. Ürünün saflığı, kullanım amacı ve yüzeyde güvenli şekilde kullanılabilir olması mutlaka kontrol edilmeli.

Özellikle camın dış yüzeyine uygulanacak herhangi bir ürünün pencere contalarına, çerçevelere veya özel kaplamalı camlara zarar vermediğinden emin olmak gerekiyor.

Fransızların sıcak hava dalgalarında yeniden hatırladığı bu eski yöntem, klima kadar güçlü bir soğutma sağlamasa da güneşin eve girmesini azaltmak isteyenler için düşük maliyetli bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Üstelik yöntemin temelinde pahalı bir teknoloji değil, güneş ışığını mümkün olduğunca geri yansıtmayı amaçlayan oldukça basit bir fizik prensibi bulunuyor.