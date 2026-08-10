Fransa'da yaz aylarında artan sıcaklar ve yükselen enerji maliyetleri karşısında vatandaşlar alternatif serinleme yöntemlerine yöneliyor. Elektrik tüketimini artıran klima cihazları yerine, Fransızların ev duvarlarına "Meudon Beyazı" olarak bilinen özel kireç bazlı kaplamayı uyguladığı bildirildi.

MEUDON BEYAZI İLE SERİNLİK NASIL SAĞLANIYOR?

Doğal bir kireç ve tebeşir türü olan Meudon Beyazı, binaların dış yüzeylerine uygulanarak güneş ışınlarının geri yansıtılmasını sağlıyor. Yüzeyde ısı birikmesini engelleyen bu yöntem sayesinde evlerin iç ortam sıcaklığı herhangi bir enerji harcanmadan 6 ila 7 dereceye kadar düşürülebiliyor.

TERCİHİN ARKASINDA CİMRİLİK Mİ ÇEVRECİLİK Mİ VAR?

Fransa'da geleneksel serinletme yönteminin yeniden popülerleşmesi toplumda farklı tartışmaları beraberinde getiriyor. Uygulamanın yaygınlaşmasını yüksek elektrik faturalarından kaçınma ve bütçe tasarrufuyla açıklayanların yanı sıra, karbon salınımını azaltma ve doğayı koruma bilincine bağlayan görüşler de öne çıkıyor.