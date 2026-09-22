Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kontrolünde bulunan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin, 30 yıllığına özelleştirilmesi hedefleniyor. Özelleştirme işlemi, 31 Aralık 2031 tarihine kadar tamamlanacak. Bu süreçte Fransız şirketlerinin ise ismi öne çıktı.

PARÇALANMA BİR SEÇENEK

Fransa merkezli altyapı yatırım şirketi Meridiam SAS’tan sonra 20 farklı ülkede işletmecilik yapan Fransız şirketi Egis’in özelleştirilmesi öngörülen köprü ve otoyolları yakın markaja aldığı belirtildi. Egis yönetiminin, Ankara’da yetkililerle görüşmeler yaptığı, köprü ve otoyol özelleştirmesine yakın ilgisini ortaya koyduğu öne sürüldü. Cumhurbaşkanı kararında köprü, otoyol ve çevre otoyollarının, bir bütün ya da parçalar halinde ayrı ayrı özelleştirilmesinin öngörüldüğünü belirterek, “Ekonomik bütünlük dikkate alınarak üç ya da dört parça halinde özelleştirilmesi de bir seçenek olabilir. Ancak, bu konuda henüz bir karar verilmediğini ifade etmemiz gerekiyor“ ifadelerini kullandı.

Daha önce de Fransız şirket Meridiam SAS’ın ihale girmek için konsorsiyum kurmak niyetinde olduğu iddia edilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, 2022-2023 yılları arasında Meridiam şirketinin Gözetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı da belirtilmişti.