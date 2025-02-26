Avrupa'nın en romantik ülkelerinden biri olan Fransa'da ilginç gelenekler de mevcut. Bunlardan biri de selamlaşma. Çünkü Fransızlar selamlaşmayı defalarca öpüşerek yapıyorlar. Bu öpücüğün sayısı bölgelere göre de değişiyor. Paris’te genellikle iki öpücükle yapılan selamlaşma, Marsilya’da üçe, bazı bölgelerde ise dörde kadar çıkabiliyor.

FRANSA'DA ÖPÜŞME ŞEHİRLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Köklü bir gelenek olan öpüşme geleneği Fransa'da asırlardır uygulanıyor. Selamlaşma bulunduğunuz şehre ve hatta bazı durumlarda kişisel alışkanlıklara göre farklılık gösterebiliyor.

TURİSTLER ŞAŞKINLIKLA KARŞILAŞIYOR

Paris’te insanlar birbirini genellikle iki öpücükle selamlarken, Marsilya’da bu sayı üçe çıkıyor. Fransa'nın kuzey bölgelerinde ise selamlaşma sırasında dört öpücük almak ve vermek olağan bir durum. Bazıları ise sadece el sıkışıyor.

Bu kültür ise ülkeye turist için gidenlere biraz şaşırtıcı gelebiliyor.