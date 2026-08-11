Fransa’dan Türkiye’ye yönelik tatil talebinde 2026 yaz sezonunda belirgin bir düşüş kaydedildi. Seyahat acenteleri birliği turizm veri platformlarının verilerine göre, 1-28 Temmuz döneminde Fransız tatilcilerin Türkiye’ye yönelik seyahat rezervasyonları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,3 oranında geriledi.

Fransa genelinde seyahat talebinin yüzde 5,6 oranında zayıfladığı dönemde Türkiye, en sert kayıp yaşayan destinasyonlardan biri olarak öne çıktı. Düşüşün arkasında bölgesel gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve tüketicilerin tatil kararlarını erteleme eğiliminin etkili olduğu belirtiliyor.

TOPARLANMA SİNYALİ DE GÖRÜNMÜYOR

Artı33'de yer alan habere göre, sektör temsilcilerinin ağustos ayına ilişkin son dakika rezervasyon beklentileri de karşılık bulmadı. Ağustos dönemi satışlarının geçen yılın gerisinde kalması ve Fransa genelinde yolcu sayısının yaklaşık yüzde 9 düşmesi öngörülürken, Türkiye pazarı için de henüz belirgin bir toparlanma sinyali alınamadığı ifade ediliyor.