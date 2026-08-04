Türkiye genelinde petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri hız kesmeden sürerken, enerji sektöründe dikkat çeken yeni bir adım atıldı. Fransız yenilenebilir enerji devi Albioma’nın Türkiye yapılanması olan Albioma Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş., Aydın’da 'beyaz petrol' olarak adlandırılan jeotermal kaynak arama çalışmaları için harekete geçti.

Şirket, Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Gireniz Mahallesi’nde yer alan 4 bin 685 hektarlık ruhsatlı alanında iki yeni sondaj kuyusu açmayı planlıyor. Yaklaşık 77 milyon TL bütçeyle hayata geçirilmesi öngörülen proje kapsamında açılacak kuyulardan biri üretim, diğeri ise re-enjeksiyon (geri basım) amacıyla kullanılacak.

Sondaj çalışmaları sayesinde yer altının jeolojik ve tektonik yapısına dair kritik bilimsel veriler elde edilmesi, ayrıca jeotermal akışkanın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tespit edilmesi hedefleniyor. Yapılacak ölçümlerde yeterli sıcaklık ve debi değerlerine ulaşılması halinde açılan kuyular, şirketin bölgedeki 18 MW kapasiteli jeotermal enerji santraline entegre edilecek.

Söz konusu santral, 2022 yılının Şubat ayında Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik şirketinden satın alınarak Fransız Albioma bünyesine katılmıştı.