Pasifik Okyanusu'nda gelişen Süper El Nino nedeniyle 2027 yılının şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl olabileceği belirtildi. Bilim insanları, son bin yılın en güçlü iklim olaylarından biri olabileceği değerlendirilen bu gelişmenin küresel sıcaklıkları rekor seviyelere taşıyabileceği konusunda uyarıyor. Türkiye'nin de etkilenmesi beklenen olayın, bazı bölgelerde kuraklık ve aşırı sıcaklıkları, bazı bölgelerde ise şiddetli yağış ve sel riskini artırabileceği değerlendiriliyor.

2027 YILI TARİHİN EN SICAK YILI OLABİLİR

Fransız haber sitesinde yer alan bilgilere göre, İspanyolcada "çocuk" anlamına gelen El Nino, Ekvatoral Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının normalden fazla ısınmasıyla ortaya çıkan doğal bir iklim olayı olarak biliniyor. İngiliz meteorolog Sir Gilbert Walker tarafından 1920'li yıllarda tanımlanan bu olay, atmosferik dolaşım ve rüzgar sistemlerinde değişikliklere neden oluyor.

Karşıt evresi La Nina gibi El Nino da dünyanın her bölgesini aynı şekilde etkilemiyor. Sıcaklık ve yağış düzenleri üzerindeki etkileri coğrafi bölgelere göre farklılık gösteriyor.

Carbon Brief tarafından yayımlanan iklim analizine göre 2027 yılında küresel ortalama sıcaklıkların, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 yıllarındaki seviyelerin 1,74 derece üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Bu gerçekleşirse dünya genelinde sıcaklık ölçümlerinin tutulmaya başlanmasından bu yana yeni bir rekor kırılabilir. Dünya Meteoroloji Örgütünün mevcut rekoru 1,55 derece olarak açıklanırken, araştırmacılar 2027'nin şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl olma ihtimalini yüzde 96 olarak hesaplıyor.

SÜPER EL NİNO NEDEN ENDİŞE YARATIYOR?

Beklenen sıcaklık artışının en önemli nedenlerinden biri, Pasifik Okyanusu'nda gelişen Süper El Nino olarak gösteriliyor. İklim bilimci Zeke Hausfather, yaşanan gelişmeyi son derece şaşırtıcı olarak değerlendiriyor. Carbon Brief'in analizinde yer alan iklim modellerine göre bu olay, 2015-2016 yıllarında yaşanan El Nino döneminde kaydedilen şiddet rekorunu aşabilir.

Ekvatoral Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının aralık ayında normal seviyelerin 4 derece üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Bu değer, önceki rekorun 1 dereceden fazla üzerinde olabilir.

El Nino'nun etkisiyle 2024 yılı da şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl olmuştu. Yeni gelişen olayın ise küresel sıcaklıklar üzerindeki etkisinin daha güçlü olabileceği değerlendiriliyor.

EN GÜÇLÜ ETKİLERİ MART 2027'DEN İTİBAREN HİSSEDİLEBİLİR

Tropikal Pasifik'teki sıcaklık değişimleri, küresel ortalama sıcaklıklara yaklaşık üç aylık gecikmeyle yansıyor. Bu nedenle El Niño'nun aralık ayında zirveye ulaşması durumunda, dünya genelindeki en belirgin sıcaklık etkilerinin Mart 2027'den itibaren görülmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE BİR YANDA KURAKLIK DİĞER YANDA SEL RİSKİ

Süper El Nino'nun etkilerinin Türkiye'de de hissedilmesi bekleniyor ancak bu iklim olayı, ülkedeki tüm bölgelerde aynı hava koşullarına neden olmayacak.

İklim uzmanlarının değerlendirmelerine göre Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşırı sıcaklık ve kuraklık riski öne çıkıyor. Özellikle yaz aylarında artabilecek sıcaklıkların orman yangınları üzerindeki baskıyı da artırabileceği belirtildi.

Karadeniz Bölgesi'nde ise şiddetli yağış, ani sel ve su baskınları gibi aşırı hava olayları gündeme gelebilir. Marmara Bölgesi'nde sıcak hava dalgaları ve kısa süreli kuvvetli yağışlar takip edilmesi gereken riskler arasında bulunuyor.

El Nino'nun Türkiye üzerindeki etkilerinin atmosferik dolaşım değişiklikleri üzerinden ortaya çıkabileceği belirtilirken, yaşanacak hava olaylarının şiddeti ve zamanlaması yalnızca bu iklim olayına bağlı olmayacak.