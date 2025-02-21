UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 3-0'ın rövanşında Belçika temsilcisi Anderlecht'e konuk olan Fenerbahçe'de Fred ve Bright Osayi-Samuel, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler

Karşılaşmada 45. dakika oynanırken orta sahada rakibine yaptığı faul sonrası Fred, hakem Sandro Scharer tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Gördüğü bu sarı kartla Brezilyalı futbolcu, Avrupa'da cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 53. dakikasında ise bu kez Bright Osayi-Samuel gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sol kanattan gelişen Anderlecht atağında rakibine yaptığı yatarak müdahale sonrası hakemden sarı kart gören Bright Osayi-Samuel de Avrupa'da cezalı duruma düştü.

Her iki futbolcu da Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynayacağı bir sonrası maçta forma giyemeyecek.