Fenerbahçe'den sezon başında ayrılan Brezilyalı orta saha Fred Rodrigues, katıldığı bir programda çarpıcı itiraflarda bulundu. Brezilyalı yıldız, sarı lacivertli ekip ile sorunlu şekilde yollarını ayıran Jhon Duran olay sözler söyledi.

Brezilyalı orta saha, Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ın "çılgın" olduğunu ifade ederek, “O adam hiçbir şeyi takmıyor dostum. Ne eğlenceli adam ama! Çok da iyi insan” dedi.

ŞAŞKINA ÇEVİREN DİYALOG

Fred'in Duran’la antrenmanda yaşadığı bir diyalog ise şaşkına çevirdi.

Kolombiyalı yıldızı idmana katılması için ikna etmek zorunda kaldıklarını belirten Fred, "Jhon Duran hiçbir şeyi umursamıyor. Biz takılırken ona derdim ki: 'Duran, hadi antrenmana gidelim, koşalım'. O da derdi ki; 'Zaten zenginim, koşmama gerek yok'. Ben ona "Hadi antrenmana" dediğimde 'Yok, zaten zenginim, rahatım' diyordu. Öyle bir adam işte, ona sinir oluyordum. 'Hayatımı, ailemi kurtardım' diyordu. Başlarda antrenmana gidiyordu, sonra gitmeyi bıraktı. Ama şimdi sanırım çocuğu olacak, umarım biraz durulmuştur, biraz sakinleşmiştir." diye konuştu.