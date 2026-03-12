Fenerbahçe'nin Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, yaz transfer dönemi için Brezilya ekiplerinin radarına girdi.

Brezilya basınından RTI Esporte'de yer alan habere göre; Atletico Mineiro, Fred'in durumunu yakından takip ediyor. Oyuncunun transfere olumlu yaklaştığı ancak nihai kararını vermeden önce Avrupa'daki seçenekleri değerlendirmek istediği aktarıldı.

Daha önce Corinthians, Cruzeiro ve Internacional'in de gündemine gelen 33 yaşındaki yıldızın yıllık ücreti sorun yaratmıştı. Haberde Fred'in yüksek yıllık ücreti nedeniyle devre arasında transferinin gerçekleşmediği aktarıldı. Fenerbahçe'nin Fred'in bonservsi için 12 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.