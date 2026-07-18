Fenerbahçe'de kadro yapılanması devam ederken gelecek sezon takımda yer almayacak isimler de netleşiyor.

Sarı lacivertlilerde, teknik direktör İsmail Kartal'ın kalması yönünde rapor verdiği Fred için ülkesinden teklifler bulunuyor. Brezilyalı yıldız için son olarak Atletico Mineiro devreye girdi.

Süper Lig'deki yabancı kontenjanını fırsat olarak gören Brezilya temsilcisi, Fred'in durumunu yakından takip ediyor. Globo'ya konuşan Atletico Mineiro CEO'su Pedro Daniel "Fred ile bazı görüşmeler yaptığımız bilinen bir konu. Ancak bu durum bizden çok, Fenerbahçe'nin vereceği karara bağlı. Bu bizim için çok iyi bir transfer fırsatı. Türkiye'de yabancı oyuncu kuralının değiştiğini gördük. Bu nedenle orada bir hareketlilik yaşanabilir ancak gelişmeleri bekleyip görmeliyiz." dedi.