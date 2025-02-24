Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe, golsüz berabere kaldı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Fred, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Beraberlikten memnun olmadıklarını belirten Fred, şunları söyledi:

"Elbette mutlu değiliz, buraya kazanmak için gelmiştik. Bana göre iyi oynadık, geliştirmemiz gereken noktalar da vardı. Rakibe çok fırsat vermedik. Evimize üzgün bir şekilde dönüyoruz. Kazanabilirdik, şimdi kafamızı kaldıracağız. Çok önemli maçlar oynayacağız ve kazanmak durumundayız.

Maç içerisinde iyi bir oyun ortaya koyduk. Önde baskı yapmaya çalıştık. Final paslarında eksiklerimiz vardı. Orta sahada büyük bir savaş verdik. Her topu kazanmaya çalıştık. Onlarda da, bizde de kaliteli oyuncular var. Maalesef yarattığımız pozisyonları değerlendiremedik"