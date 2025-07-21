Fenerbahçe'nin Portekiz 2. lig ekiplerinden Uniao de Leiria'yı 2-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Fred, hazırlık karşılaşmalarının Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesinde iyi prova olduğunu belirtti.

Zorluk seviyesinin artmasının kendileri açısından değerli olduğunu dile getiren Fred, "Oynadığımız ilk 2 maç bizler için iyiydi. Seviyemizi her zaman en üst seviyede tutmaya çalışmalıyız. Tatil döneminde çalışmalarımızı bireysel sürdürüyoruz, ben de böyle yaptım. Tatil dinlenme fırsatı ama tatil sonuna doğru çalışmalara başlamak gerekiyor. Hazırlık kampına hazır gelmemiz gerekiyor. Ben de öyle yaptım." ifadelerini kullandı.

Fred, maçta oyundan alınmayan Bartuğ Elmaz'a ilişkin soruya ise "Bartuğ'un kalitesini zaten biliyoruz. Kendisi geçen sezon başka takıma kiralık gitti. Orada da iyi performans sergiledi. Yaşça daha büyük futbolcular olarak ona yardım etmeye çalışıyoruz. Gelişmeye umarım devam eder. Her zaman onların gelişimine yardımcı olmak istiyoruz." şeklinde yanıt verdi.