Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, bir podcast kanalına konuk oldu. Brezilyalı futbolcu, kariyerine dair açıklamalarda bulunurken, Manchester United döneminde çalıştığı Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

'TAKIMLA İLİŞKİLERİ KONUSUNDA TAM BİR PİSLİKTİ'

Fred, Ten Hag'ın taktiksel olarak çok iyi olduğunu ancak kişisel ilişkiler konusunda sorunlu olduğunu belirterek, "Ten Hag taktiksel olarak çok iyiydi ama takımla ilişkileri konusunda tam bir pislikti." dedi.

'HERKESLE TARTIŞIRDI'

Brezilyalı futbolcu, Ten Hag'ın oyuncularla sürekli tartıştığını ifade etti: "Herkesle tartışırdı. Benimle, Cristiano Ronaldo ile, Casemiro'yla, Rashford'la tartıştı. Beni oyuna almazdı ve bazen onunlayken stres yaşıyordum." ifadelerini kullandı.