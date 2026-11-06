Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Freiburg'a 1-0 yenildiği karşılaşma, Alman basınında geniş yer buldu. Lukas Kübler'in golü konuk ekibe üç puanı getirirken, yorumlarda Mohamed Salah'ın değerlendiremediği pozisyonlar ve Freiburg kalecisi Mio Backhaus'un performansı öne çıktı.

Kicker, Salah'ın beraberlik fırsatını harcadığını vurguladı. Gazete, maçın başında gelen golün sonucu belirlediğini belirterek Freiburg'un ilk sekiz hedefi yolunda kritik üç puan aldığını yazdı.

BACKHAUS'A ÖVGÜ

ntv Sport.de, Freiburg kalecisini öne çıkardığı haberinde "Freiburg, kalecisine hayran kaldı!" ifadesini kullandı.

Sportschau ise Freiburg'un deplasmandaki galibiyetini takımın direnci üzerinden değerlendirdi. Julian Schuster'in öğrencileri için "çelik gibi sinirlere sahip olduklarını kanıtladı" yorumunu yaptı.

BILD GALİBİYET SERİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bild, Freiburg'un Wolfsburg karşısında DFB-Pokal'de aldığı 3-2'lik galibiyet ve Augsburg deplasmanındaki 2-1'lik zaferin ardından Trabzonspor'u da yenerek üst üste üçüncü galibiyetine ulaştığını vurguladı. Gazete, haberinin başlığında Salah'ın takımının da mağlup edildiğine dikkat çekti.

Süddeutsche Zeitung da Freiburg'un Türkiye'de üç puanı hanesine yazdırdığını belirterek galibiyeti getiren Lukas Kübler'i öne çıkardı.