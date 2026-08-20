Türksat’ta gerçekleştirilen frekans değişikliğinin ardından ekranların sevilen dizilerinin reytinglerinde dikkat çeken hareketlilik yaşandı. Daha 17 ve ATV’nin Altı Üstü İstanbul dizilerinin izlenme oranlarındaki düşüş, bazı izleyicilerin yeni frekans ayarlarına ulaşmakta zorlanmasıyla ilişkilendirildi.

ZİRVEDE YER ALDI AMA REYTİNG KAYBETTİ

ATV’nin NTC Medya imzalı dizisi Altı Üstü İstanbul, 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Tüm Seyirciler kategorisinde 5.05, ABC1’de 4.33 reyting alan yapım, AB grubunda ise 2.87 reytingle ikinci sırada yer aldı. Ancak dizinin reytinglerindeki yaklaşık yüzde 30’luk gerileme, Türksat’ta yapılan frekans değişikliğini yeniden gündeme getirdi.



Altı Üstü İstanbul, son bölümüyle reyting sıralamasında güçlü konumunu korudu. Buna karşın geçen haftaki sonuçlarla karşılaştırıldığında dizinin izlenme oranlarında dikkat çekici bir düşüş yaşandı.

Türksat 3A’daki yayınların Türksat 4A’ya aktarılmasının ardından bazı televizyonlarda kanallara erişim sorunu yaşanmasının bu düşüşte etkili olduğu öne sürüldü.

FREKANS DEĞİŞİKLİĞİ İZLEYİCİYİ EKRANDAN UZAKLAŞTIRDI

Türksat 3A’daki yayınların sona ermesiyle birlikte kanalların Türksat 4A’ya aktarılması süreci tamamlandı. 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece gerçekleştirilen değişiklik sonrasında bazı izleyicilerin televizyonlarında yeni frekans ayarlarını yapması gerekti.

Özellikle Anadolu’da çok sayıda evde uydu frekanslarının henüz güncellenmediği, bazı televizyonlarda ise otomatik kanal güncelleme özelliğinin kapalı olduğu belirtildi.

Bu nedenle bazı izleyicilerin televizyon yayınlarına ulaşmakta zorlandığı, dizilerin dijital platformlardaki izlenmelerinde ise artış yaşandığı ifade edildi.

DAHA 17’NİN REYTİNG DÜŞÜŞÜ DE GÜNDEM OLMUŞTU

Frekans değişikliğinin etkisiyle ilgili tartışmalar yalnızca Altı Üstü İstanbul ile sınırlı kalmadı. 16 Ağustos akşamı ekrana gelen Daha 17 dizisinin reytinglerindeki düşüş de dikkat çekti.

Yeni sezon öncesinde 7'li reyting seviyelerine kadar yükselen dizinin son bölümde 5'li seviyelere gerilemesi, sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu. Bazı izleyiciler düşüşün senaryo veya hikâyeden kaynaklanmadığını, yaşanan frekans değişikliğinin reyting sonuçlarını etkileyebileceğini savundu.

TELEVİZYONDA DÜŞÜŞ, DİJİTALDE ARTIŞ

Uydu ayarları nedeniyle televizyon yayınlarına ulaşamayan izleyicilerin dijital mecralara yönelmesi ise dikkat çeken bir başka gelişme oldu. Altı Üstü İstanbul’un dijital izlenmelerinde yaşanan artış, frekans değişikliğinin izleyici alışkanlıkları üzerindeki olası etkisini de gündeme taşıdı.