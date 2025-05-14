Amerika Birleşik Devletleri'nde Ford markalı 273 bin 789 araç, olası fren sistemindeki arıza sebebiyle geri çağrıldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu sorunun fren fonksiyon kaybına yol açabileceğini ve kaza riskini artırabileceğini vurguladı.

HANGİ MODELLERİ ETKİLİYOR?

Söz konusu geri çağırma kararı, özellikle 2022 ile 2024 model yılları arasında üretilen bazı Ford Navigator ve Expedition SUV modellerini kapsıyor. NHTSA’nın açıklamasına göre, bu araçlarda fren hidroliği sızıntısı tespit edildi. Bu sızıntının, ön fren hatlarının motorun hava filtresi çıkış borusuna temas ederek zarar görmesiyle oluştuğu bildirildi.

Ford yetkili servisleri, ön fren hattı ile hava filtresi çıkış borusunu ücretsiz olarak kontrol edip gerektiğinde değiştirecek. Araç sahipleri ise en geç 26 Mayıs tarihine kadar bilgilendirme mektuplarıyla haberdar edilecek. Sürücülere, belirtilen tarihe kadar araçlarını yetkili servise götürmeleri öneriliyor.