Aynı otomobili kullanan iki sürücünün fren balataları arasında ciddi kilometre farkı oluşabiliyor. Uzmanlara göre bu farkın temelinde çoğu zaman yedek parçanın kalitesinden çok sürüş alışkanlıkları bulunuyor. Özellikle üç davranış, fren sisteminin daha hızlı yıpranmasına neden oluyor.

SIK SIK GAZA BASIP FRENLEMEK

Şehir içindeki yoğun trafikte sıkça yapılan “gaz-fren-gaz” hareketi, fren balatalarının ömrünü kısaltıyor. Sürekli hızlanıp ardından sert fren yapmak, kinetik enerjinin kısa sürede ısıya dönüşmesine neden oluyor. Bu da balata ve disklerdeki aşınmayı artırıyor. Daha ileriyi takip ederek gaz pedalından zamanında ayağı çekmek, aracın doğal şekilde yavaşlamasını sağlıyor. Böylece hem fren sistemi daha az kullanılıyor hem de gereksiz yakıt tüketiminin önüne geçilebiliyor.

AYAĞI FREN PEDALINDA TUTMAK

Özellikle trafikte veya ışıklarda beklerken ayağı sürekli fren pedalında tutmak da fren sistemini gereksiz yere baskı altında bırakabiliyor. Frenler sıcak durumdayken bu alışkanlığın sürdürülmesi, disklerde düzensiz aşınma ve deformasyon riskini artırabiliyor. Bunun sonucunda frenleme sırasında direksiyonda veya pedalda titreşim gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

FRENE SON ANDA YÜKLENMEK

Fren balatalarını yoran bir diğer alışkanlık ise engel veya kavşağa yaklaşırken son ana kadar gaza basmak. Bunun yerine daha erken ayağı gazdan çekmek, aracın hızını kendiliğinden azaltmasını sağlıyor ve fren kullanımını azaltıyor.

Uzun ve dik yokuşlarda ise fren pedalına sürekli basmak yerine uygun viteste motor freninden yararlanmak gerekiyor. Aksi halde fren sisteminin aşırı ısınması, frenleme performansının düşmesine yol açabiliyor.