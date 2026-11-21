İstanbul’un Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir düğün salonuna giden 34 P.. 440 plakalı lüks cipin sürücüsü, aracını park etmesi için valeye teslim etti.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Aracı park etmek üzere hareket eden valenin manevra sırasında fren yerine gaza bastığı ileri sürüldü. Aniden hızlanan cipin kontrolünü sağlayamayan vale, araçla düğün salonunun yanındaki restorana daldı.

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, cipte ve restoranın içerisinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerinin ardından valeyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.