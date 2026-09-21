Kaza, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 34 KGJ 764 plakalı otomobili kullanan kadın sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle fren yerine gaza bastı ve otomobil marketin deposuna daldı.

Kazanın ardından istasyon çalışanları, sürücüyü araçtan çıkardı. Yara almadan kurtulan kadın sürücü, otomobilin bagajından indirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün ayakta sağlık kontrolünü yaptı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili bilgi almak üzere sürücüden ifadesini aldı.

Market deposuna giren otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka götürüldü. İş yerinde hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.