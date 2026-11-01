İstanbul Beşiktaş’ta manevra sırasında direğe çarpan otomobil, sürücüsünün panikle fren yerine gaza basması üzerine geri giderek yaklaşık 3 metre derinliğindeki bir binanın bahçesine düştü. Sürücünün ayakta tedavi edildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, 19 Nisan Pazar günü saat 19.30 sıralarında Balmumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Tülin K. yönetimindeki 34 KMH 447 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki direğe çarptı, ardından geri giderek bahçeye düştü. Görüntülerde kazanın ardından çevredekilerin sürücüye yardım etmek için bahçeye koştuğu da görüldü. VATANDAŞLAR SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA KOŞTU İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen Tülin K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin güvenlik önlemlerini almasının ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayı gören Selahattin Demirtaş, sürücünün önce çöp konteynerine çarptığını, ardından panikleyerek geri geldiğini anlattı. Diğer vatandaşlarla birlikte aracın üç kapısını açtıklarını belirten Demirtaş, “Koltuğu falan oynattık. Bayan kendisi çıktı” dedi. 25 BİN LİRA CEZA, EHLİYETE 6 AY EL KOYMA Polis ekiplerinin kontrollerinde Tülin K.’nın alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine 6 ay el konuldu. Hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan adli işlem başlatılan Tülin K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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