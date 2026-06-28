Sarıyer'de fren yerine gaza bastığı öne sürülen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla denize uçtu. Otomobil yavaş yavaş sulara gömülürken, sürücü kendi çabalarıyla araçtan çıkıp sahile ulaşmayı başardı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü kazayı yara almadan atlatırken, itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sulara gömülen otomobil ise daha sonra vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza anı ve sonrasında yaşananlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Aracın batışını izleyen kişinin, çevredekilerle yaşadığı panik anları ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı sıra dışı telefon görüşmesi görüntülere yansıdı.
Görüşme sırasında 112 görevlisinin aracın nereye uçtuğunu sorması üzerine adresi tarif eden vatandaşın, "Adamın battığı nokta çok güzel, baksana tam köprü manzarasına karşı." şeklindeki sözleri kayıtlara geçti. Görevlilere haritadan konum teyidi de yapan görgü tanığı, görüşmenin sonunda aracın tamamen sulara gömüldüğünü bildirdi.