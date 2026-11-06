Freni boşalan hafriyat kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak servis minibüsü ve taksiye çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, akşam saatlerinde Malazgirt Mahallesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı giden 06 GA 6022 plakalı hafriyat kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.
Kamyon, 06 DSF 218 plakalı servis minibüsü ve 06 T 5137 plakalı taksiye çarptıktan sonra yol kenarındaki ATM'lere çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kamyon ve kazaya karışan diğer araçlar yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.