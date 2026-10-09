Kaza, öğle saatlerinde Tuzluçayır Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat alanına kum boşaltma işlemi sırasında 06 FVB 559 plakalı kamyonetin frenleri boşaldı. Araç, kontrolsüz şekilde yokuş aşağı hareket etmeye başladı.

Damperi açık halde ilerleyen kamyonet, cadde üzerinde park halinde bulunan 2 otomobil ve 1 hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 aydınlatma direği de devrildi. Araç, karşı taraftaki kum yığınına çarparak ancak durabildi.

3 ARAÇ 2 AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı tespit edildi. Ancak çarpışma sonucu 3 araçta ve 2 aydınlatma direğinde maddi hasar oluştu.

Caddede esnaflık yapan Hamza Timur, yaşananları şöyle anlattı: "Kamyonun kum dökerken freni boşalmış. Direği altına alıp aşağı doğru kaymış. Karşı taraftaki kum yığınına da çarptı, sonra zar zor durdu."

Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.