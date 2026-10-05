Kaza, saat 11.00 sıralarında Lapseki ilçesi Umurbey beldesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 23 FL 423 plakalı tankerin iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan tanker, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 07 TH 983, 10 TH 591, 17 NH 670 ve 34 PRB 483 plakalı otomobillere çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Tankerin freninin neden boşaldığı ve kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.