Kaza, Namazgah Mahallesi Nazım Usluoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Ö.A. yönetimindeki 10 ADU 854 plakalı otomobil, AK Parti Soma İlçe Başkanlığı binasının önündeki park alanından hareket ettiği sırada kontrolden çıktı.
CAMI KIRIP TOPLANTI SALONUNA GİRDİ
Kontrolden çıkan otomobil, parti binasının camını kırarak içeri girdi. Bir süre bina içerisinde ilerleyen otomobil, toplantı salonunda durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ö.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ö.A.'nın, kazanın ardından aracının freninin tutmadığını söylediği öğrenildi.