Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü bu yıl 250'nci kuruluş yılı kapsamında kutladı.

Aynı gün Türkiye'de ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) ABD bayrağının kırmızı, beyaz ve mavi renkleriyle ışıklandırıldığı görüldü.

Işıklandırmayla ilgili görüntüler sosyal medyada paylaşılması tepkileri beraberinde getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Emir, ışıklandırmanın 2003 yılında Irak'ın Süleymaniye kentinde Türk askerlerinin başına ABD askerleri tarafından çuval geçirilmesi olayının yıl dönümüne denk geldiğini belirterek uygulamaya tepki gösterdi.

Emir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Irak’ta askerlerimizin başına çuval geçirilen günün yıl dönümü olan 4 Temmuz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü ABD bayrağı renkleriyle ışıklandırıp ‘bağımsızlık günü’ için Trump’a şirin görünmeye çalışanlar; bugün de NATO Zirvesi öncesi kendi ülkesinin akademisyenlerini, avukatlarını ve gazetecilerini evlerini basarak gözaltına alıyor.

Dışarıya el pençe divan duranlar, gücünü sadece içerideki muhalife yetirmeye çalışıyor. Ülkenin onuru köprülerde Trump’a selam durarak değil; hukuku, demokrasiyi ve özgür düşünceyi savunarak korunur."