İngiltere merkezli Financial Times, Türkiye'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını, "Türkiye geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyor" sözleriyle yorumladı.

Financial Times'ın, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra yayımladığı analiz niteliğindeki yazıda, "Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden alınması, sadece bir muhalefet belediye başkanının değil, Türkiye’nin demokratik geleceğinin de kaderini belirliyor" ifadelerine yer verildi.

23 Mart’tan sonraki durumu ağır bir dille tasvir eden gazete, "Türkiye geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyor. Daha geçen hafta hükümeti, hâlâ siyaset bilimcilerin 'rekabetçi otoriter rejim' olarak adlandırdıkları bir şeydi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kontrolsüz yürütme yetkilerine ve mahkemeler ile medyanın çoğu üzerinde fiilî kontrole sahip olmasına rağmen, Türkiye’nin seçimleri çoğunlukla özgür kalmıştı. Ancak 19 Mart’ta polis, Erdoğan’ın en güçlü rakibi olarak ortaya çıkan Sayın İmamoğlu’nu, aralarında üst düzey danışmanlar ve diğer yerel yetkililerin de bulunduğu düzinelerce kişiyle birlikte gözaltına aldı. Geriye, çıplak otokrasiye yakın bir yönetim kaldı" diye yazdı.

Bu tutuklamanın, son 10 yılın en büyük protestolarını tetiklediğinin altını çizen gazete, Türkiye’deki gençlerin terk edilmiş ve çaresiz hissettiğini de belirtti. Protestolarda polisin kullandığı göz yaşartıcı gaza atıfta bulunan İngiltere merkezli basın kuruluşu, "Göz yaşartıcı gaz bulutları arasında Türk demokrasisi gözden kayboluyor" diye yazdı.

AB SESSİZ KALDI

Ancak, Financial Times’a göre mesele yalnızca İmamoğlu’ndan ibaret değil: “Üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği bu hareket, Türkiye’nin rekabetçi otoriter sistemle Rusya tarzı bir otokrasi arasındaki çizgiyi geçtiğine dair inancı yansıtıyor" ifadelerine yer verildi.

Financial Times’ta yayımlanan yazıya göre, öğrenciler yalnızca Erdoğan’a değil, Batı’ya da öfke duyuyor. Gazete, bir öğrencinin şu sözlerini aktarıyor: “AB nerede? Sürekli demokrasi ve insan hakları vaazları veriyorlar ama bizim geleceğimiz çalınırken ve biz onu savunduğumuz için dövülürken ortada yoklar.”

Gazetede yayımlanan yazının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu gençler, Türkiye’nin demokratik yapısının tamamen yok olmasını engellemeye çalışırken büyük riskler alıyor. Polis giderek artan bir şiddetle müdahale ediyor, internet sansürü yaygınlaşıyor, yollar kapatılıyor ve dört gün boyunca protestolar yasaklanıyor. Tüm bunlara rağmen, yaklaşık 15 milyon kişi İmamoğlu için oy kullandı; bu sayı, 2023 seçimlerinde muhalefetin aldığı toplam oyun da üzerinde."

Gazete, son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye F-35 satışının önünü açmayı değerlendirdiğini aktaran Fox News haberine atıfla, “Sayın Erdoğan önümüzdeki ay Beyaz Saray’ı ziyaret etmeyi umuyor. Trump’ın demokratik usullerin ihlali konusundaki sınırlı endişesi göz önüne alındığında, Türkiye’nin diktatörü biletlerini ayırtmaya başlayabilir.” ifadelerine yer verdi.