1971 yılına ait ve ABD Darphanesi'nin ilk uzay temalı madeni parasının prototiplerinden biri olan deneysel Eisenhower doları, çevrim içi açık artırma platformu GreatCollections üzerinden yeniden satışa çıkarıldı.

Daha önce 264 bin dolara (yaklaşık 13 milyona) alıcı bulan ve nümizmatik dünyasında "Judd-2147" katalog numarasıyla bilinen bu nadir parçanın satış süreci 18 Ekim'de tamamlanacak.

Times of India’nın aktardığı bilgilere göre, söz konusu madeni para, günümüze ulaştığı bilinen yalnızca üç prototip örnekten biri olma özelliğini taşıyor.

FUAR GEZİSİNDE TESADÜFEN BULUNDU

Söz konusu parçanın keşfi 15 Şubat 2008 tarihinde Kaliforniya'daki Long Beach Coin Expo fuarında gerçekleşti. Koleksiyoner Lee C. Lydston ve eşi Denise, %40 gümüş içeren Eisenhower dolarlarının bulunduğu bir tüpü incelerken, standart basımlardan ve prova paralarından farklı dokuya sahip 1971-S ibareli bir adet dolar tespit etti. Paranın baskı netliği ve arka yüzündeki Ay figürünün detaylarının seri üretimlerden farklı olması üzerine inceleme başlatıldı.

Araştırmacılar, madeni paranın arka yüz tasarımının Dwight D. Eisenhower Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'nde muhafaza edilen 1970 başlarına ait bir galvano kalıbıyla birebir örtüştüğünü belirledi.

EN BELİRGİN ÖZELLİĞİ AÇIKLANDI

Paradaki en belirgin fark, arka yüzdeki Ay tasvirinde görülüyor. Baş gravürcü Frank Gasparro tarafından tasarımın ilk aşamalarında eklenen detaylı kraterlerin büyük bir kısmı, seri üretime geçilmeden önce tasarımdan çıkarılmıştı.

İncelemelerde ayrıca belirgin kalıp parlatma çizgileri, yazı kenarlarında düzensizlikler, hafif çift baskı izleri ve yüksek baskı derinliği saptandı. Metalürjik testler ise paranın %40 gümüş ve %60 bakır içeren standart koleksiyon bileşimine sahip olduğunu doğruladı.