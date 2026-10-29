Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, kendisine yöneltilen yoğun eleştirilerin ardından geçmişte iki defa yönetime istifasını sunduğunu, ancak istifalarının kabul edilmediğini söyledi.

Kulüp Basın Sözcüsü Suat Çakır ile Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Çapa, takımın ligdeki durumundan memnun olmadıklarını belirtti. Taraftarın tepki ve eleştirilerini anladığını ifade eden Çapa, son iki sezondaki başarıların ardından beklentilerin yükseldiğine işaret etti.

Çapa, "Şu andaki süreç beklentilerimizi karşılamadığı gibi istediğimiz sonuçları alamadığımız da bir gerçek ama bunun geçerli nedenleri var." dedi.

"PLANLAMADAKİ 11'İ SAHAYA SÜREMEDİK"

Süper Lig'deki ilk iki maçta 4 puan topladıklarını hatırlatan Çapa, 10 oyuncunun sakatlandığını, bunlardan ikisinin sakatlığının tekrarlandığını anlattı. Bu süreçlerin uzun sürmesi nedeniyle takım olarak tam verimle çalışamadıklarını belirten Çapa, "Yapmış olduğumuz planlamadaki 11'i sahaya süremedik." diye konuştu.

Mevcut oyuncu grubunun daha iyi işler yapabileceğine inandıklarını vurgulayan Çapa, oyuncuların özgüvene ve desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Çapa, "Söylemek istiyorum ki kümede kalmayla ilgili de en ufak bir endişemiz yok." ifadesini kullandı.

"EN AZINDAN BİR FORVET ALMAMIZ GEREKİYOR"

Devre arasına kadar mevcut kadrodan en iyi verimi almayı hedeflediklerini belirten Çapa, transfer planlarını şöyle anlattı:

"Devre arasında mutlaka transferler yapacağız. En azından bir forvet almamız gerekiyor. Birkaç eksik bölge var ama önce mevcut oyuncuları birkaç hafta daha gözlemleyip ona göre değerlendirmek daha doğru olacaktır. O mevkilere oyuncu arayışlarımız, arkadaşlarımız tarafından sürdürülüyor."

Çapa, geçmişte başarıya ulaşırken gösterilen sabır ve desteğin bu süreçte de sürmesi gerektiğini belirterek yaşanan dönemi en kısa zamanda atlatacaklarına inandığını söyledi.

KADRO DEĞERİNDE HEDEF 80-90 MİLYON AVRO

Düşük bütçelerle transfer edilen oyuncuların kulübe önemli katkı sağladığını ifade eden Çapa, Rick Van Drongelen, Carlo Holse ve Marius Mouandilmadji gibi isimlerden gelir elde ettiklerini belirtti. Oyuncu geliştirirken sportif başarıyı da yakalamak zorunda olduklarını vurguladı.

Çapa'nın verdiği bilgiye göre Samsunspor'un Süper Lig'e çıktığında 28 milyon avro olan kadro piyasa değeri, daha sonra 56 milyon avroya ulaştı. Daha genç bir kadro kurmalarına rağmen mevcut değerin 53 milyon avro olduğunu söyleyen Çapa, birkaç yıl içinde bu rakamı 80-90 milyon avroya çıkararak şampiyonluğa oynayan takımlarla rekabet etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Basın sözcüsü Suat Çakır ise alt sıralardan kurtulmak için 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile oynayacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.