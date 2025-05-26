İlhan Şeşen hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini ailesi Instagram'dan duyurdu.

76 yaşındaki Şeşen bir süredir hastanede akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.

İlhan Şeşen'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler üzüntülerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

FUAT GÜNER

"Çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Daha bir hafta önce görüşmüştük. Biz 15 günde bir birbirimizi arayan dostlardık. Uzun zamandır bu mücadeleyi veriyordu. Canım, birtanem benim, çok sevdiğim bir kardeşimdi."

SILA GENÇOĞLU

"İlhan Şeşen'in vefat haberiyle çok sarsıldım. İlham veren büyük ustalarımızdan birini kaybettik. Ruhu şad olsun, nurlarda yatsın."

ATA DEMİRER

"1998 yılı... 3-5 kişinin geldiği stand-up gösterilerim var, çömezim, kimse tanımıyor beni. Bir akşam 'İlhan Şeşen geldi' dediler hâlâ hatırımda; şapkasıyla, gülümsemesiyle beni seyretmeye gelmiş usta. Hiç kimse daha beni tanımazken... Sonrası tatlı bir tanışlık, Bozcaada geceleri, bağlar, sohbetler, nasihatler... Hayatımın en zor ve en güzel yıllarının değişmez müziği nur içinde yat. Allah, rahmet eylesin, mekânı cennet olsun İlhan ağabeyin. Yarattıklarıyla hep var olacak sanatçılardan biri... Onun deyimiyle; "Gecelerden bir gece o bir yıldızdı..."

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

"Ahh İlhan ağabey... Huzurla uyu."

NÜKHET DURU

"Benim için böylesi eserler bırakan besteciler 'öldü' lafını hak etmez gibi geliyor. Tabii ki birtakım rahatsızlıklarından haberdardık ama tak diye olunca insan şaşırıyor. Bir takım acılarla tekrar yüzleşmiş oluyor. Hep ruhunu yad edeceğiz. Ruhu şad olsun bütün eserleri söylendikçe. Nurlar içinde uyusun."

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Her ölüm beni şaşırtıyor, gerçekten çok üzüldüm. Çok özel bir adamdı İlhan. Özel dostluğumuz, arkadaşlığımız vardır. Sanatçılar illa yakın arkadaş olmadan da hepimizin hayatlarına, her türlü anımıza tanıklık ettikleri için bizim dostumuz sayılıyor zaten. Çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun."

AJDA PEKKAN

"Müziğiyle kalbimize işledi, sözleriyle hayatımıza dokundu. Çok özel, çok zarif bir insandı. Onu her zaman sevgiyle hatırlayacağız."

ZAFER ALGÖZ

"Kıymetli şarkıcı ve besteci İlhan Şeşen'i kaybettik. Uzun süredir akciğer kanserini yenmek için uğraşıyordu... Başımız sağ olsun."

YALIN

"Müzik yolculuğumdaki, şarkılarımdaki, hayatımdaki yerini seninle paylaşabildim. Seninle yan yana şarkılar söyleyebildim. En sevdiğim şarkını albümünde, sahnede, söyleyebildim. O şarkıları nasıl yazdığını sorabildim. Her şey için teşekkür ederim. Seni çok çok özleyeceğim."

IŞIN KARACA

"Bir çınar daha aramızdan ayrıldı. Hoşça kal amcam... Çok yormuştu bu illet... Yattığın yer huzurla dolsun inşallah."

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI BELLİ OLDU

Bu arada İlhan Şeşen için yarın Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Cenaze namazı Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınacak.