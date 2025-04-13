İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Fuat Uğur'un Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a yönelik çirkin 'twerk' ifadeleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Uğur'la birlikte 'troll' olarak nitelenen çok sayıda sosyal medya kullanıcısının da benzeri paylaşımlar yapmasının ardından Üsküdar Belediyesi harekete geçti.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ortaya attığı, belediyemizin personel maaşlarını ödeyemediği yalanının akabinde Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş hakkında ahlaksızca paylaşım yapan bütün sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulacak, siyasetçi ve gazeteci kılığına bürünmüş bu ahlaksız kilişlerle ilgili hukuki süreç sonuna kadar takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

OLAY

Uğur, önceki belediye başkanlığı görevini yürüten ve 31 Mart 2024'te seçimi kaybeden AKP'li Hilmi Türkmen'in ortaya attığı iddialar sonrası bir paylaşım yapmıştı.

Paylaşımında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı hedef alan Uğur, "Üsküdarlı kadınlar öğrensin diye Afrika’dan twerk dansı eğitmeni getirten Sinem Dedetaş, sahnede twerk dansı yaparak para toplasın Üsküdar Belediyesi çalışanlarının maaşını ödemek için. Burjuvazinin önde gelen isimlerinin bu gösteriye iyi para yatıracaklarına eminim" ifadelerini kullanmıştı.

Uğur'un cinsiyetçi paylaşımı infiale neden olmuş ve sosyal medyada kullanıcılar tepkilerini sert şekilde dile getirmişti.