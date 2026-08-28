Malatya'da polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda 12 mağdur kadın tespit edildi. İşletme sahibi M.K., 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlarından dolayı adliyece tutuklandı.

50 BİN LİRA VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K. ile bağlantılı suçları araştırdı. Şüphelinin iş yerine ve aracına yönelik yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek, kamera kayıt cihazı, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, ajandalar ve muşta bulundu.

Aramalar sırasında 50 bin 400 lira ile 200 dolar da ele geçirildi. Operasyon kapsamında 12 mağdur kadın belirlendi.

İşletme sahibi M.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.