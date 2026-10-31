Fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı! Telaffuz edilen rakamlar dudak uçuklattı

Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen “Silüet Operasyonu”nda, internet üzerinden fuhuş faaliyetlerini organize ettikleri iddiasıyla 28 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin ajans adı altında internet siteleri kurdukları, sahte kadın profilleri ve eskort ilanları üzerinden müşteri temin ettikleri belirlendi. Teknik ve fiziki takipte, kadınların önceden belirlenen adreslere naklinde kiralık araçlar ile taksilerin kullanıldığı tespit edildi.

MASAK 977 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT ETTİ

Soruşturmadaki tespitlere göre şüpheliler, suç gelirlerini gizlemek amacıyla üçüncü kişilere ait banka hesaplarını kullandı, kripto varlıklar üzerinden işlemler gerçekleştirdi ve kuyumcular aracılığıyla altın alımı görünümü altında para transferi yaptı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemelerinde, şebekeyle bağlantılı 977 milyon TL'lik finansal işlem hacmi tespit edildi. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında, 8 milyon 750 bin TL değerindeki 7 otomobil ve 1 arsanın da aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu.

Eş zamanlı operasyon, Diyarbakır'ın yanı sıra İzmir, İstanbul, Antalya, Hatay, Denizli, Kayseri, Edirne, Sakarya ve Mersin'de belirlenen adreslerde gerçekleştirildi.