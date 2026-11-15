İstanbul Zeytinburnu'nda bir kadını almaya gelen taksiye taşla saldırıldı. Aracın camının kırıldığı saldırıda, taksi şoförü 33 yaşındaki Servet O.'nun eli kırıldı. Olay, 6 Kasım Cuma günü saat 23.20 sıralarında Nuripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.K. (31) ve M.T. (27) ile eve davet edilen yabancı uyruklu kadın arasında fiyat konusunda tartışma çıktı. Evden ayrılan kadın, kendisini getiren taksi şoförü Servet O.'yu arayarak aynı yerden alınmasını istedi. Servet O. sokağa gelip kadını aracına aldığı sırada, evden çıkan şüpheli S.K. taksiye taş attı. Taşın isabet ettiği aracın camı kırıldı, şoför elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Servet O.'nun elinde kırık tespit edildi. Tarafların polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. SALDIRI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI Taksinin araç kamerası görüntülerinde, şüphelinin şoförle tartıştığı, ardından Servet O. aracıyla uzaklaşmaya çalıştığı sırada taksinin camına taş atıldığı görülüyor. Olay sonrasında yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

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