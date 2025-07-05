Öztürk, sosyal medyada kendisinin fotoğrafı ve ismi kullanılarak yapılan bir paylaşıma tepki gösterdi.

Kendi fotoğrafı ve "Fulya Öztürk: Anıtkabir'in bir an önce yıkılıp yerine cami yapılması gerekiyor. Mülteci kampı da yapılabilir..." ifadesinin yer aldığı paylaşımın sosyal medyada dolaşıma sokulmasına tepki gösteren Öztürk, böyle şeylere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bu gönderiyi paylaşan Öztürk, tepki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu paylaşımı yapan da buna inanan da net gerizekalıdır . Yeter yeter!!! İşte sanal medya denilen çöplük böyle bir yer…"